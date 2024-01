Tensione a Milano tra manifestanti filopalestinesi e forze dell'ordine. "Ho ricevuto una manganellata"

Momenti di tensione si sono verificati in via Padova a Milano quando i manifestanti pro Palestina che vorrebbero partire in corteo sono venuti a contatto con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa cercando si sfondare il loro blocco. "Ho ricevuto una manganellata" ha detto Shukri dell'Udap, unione democratica arabo palestinese. 'Intifada' e 'corteo' sono alcuni degli slogan urlati dai manifestanti, almeno un migliaio, che nonostante i divieti si sono ritrovati oggi in piazzale Loreto a Milano in solidarietà con la Palestina. Mentre gli organizzatori hanno spiegato in una conferenza di aver deciso di ottemperare "con amarezza" alle decisioni delle istituzioni, i giovani palestinesi hanno deciso di scendere ugualmente in piazza. Camionette delle forze dell'ordine al momento bloccano l'accesso da piazzale Loreto a via Padova. In piazzale Loreto ci sono sia i giovani palestinesi, che ieri avevano annunciato che non avrebbero accettato il rinvio disposto dalle istituzioni vista la concomitanza con il giorno della Memoria, sia membri dell'associazione palestinesi di Italia che invece hanno accettato il rinvio. E sono arrivati in corteo anche esponenti di Cambiare rotta e Potere al popolo.

"Il divieto di oggi ha aggiunto un'ulteriore motivazione per essere in piazza, oggi non protestiamo solo contro il genocidio in atto ma contro la repressione delle lotte. per questo oggi è cruciale essere in Piazza" spiega Layla dei Giovani palestinesi. "Il giorno della memoria si svuota di significato, non ha senso se non si guarda al presente e al Futuro " sottolinea ancora Layla, aggiungendo: " non possiamo cedere ricatti delle istituzioni perché cedere oggi a dare spazzo e divieti e non ce lo possiamo permettere". "Cessate il fuoco è il messaggio che speriamo arrivi a Meloni, Piantedosi e al sindaco. I nostri cortei sono regolari, questa decisione nasce dal nostro senso di responsabilità per garantire ordine pubblico": così gli organizzatori delle manifestazioni pro Palestina avevano spiegato in un punto stampa perché hanno deciso di rinviare a domani il corteo previsto oggi. Nel frattempo però, mentre le varie organizzazioni palestinesi spiegavano la loro decisione, sono arrivate diverse migliaia di persone che da piazzale Loreto si sono spostate su via Padova dove vorrebbero dar vita a un corteo al grido di 'Palestina libera'. Tra via Padova e via Bambaia l'accesso è però bloccato da 3 camionette di polizia e carabinieri che stanno interloquendo con gli organizzatori.