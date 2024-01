Il grande cuore del Kiwanis Peloro a Messina: in scena per aiutare la parrocchia di Bordonaro e le case d'accoglienza

Con grande successo si è svolto ieri sera al Palacultura “Antonello da Messina” l’evento di beneficenza promosso dal Kiwanis Club Peloro - Messina, a favore della Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Bordonaro, per la ristrutturazione del campetto di calcio, e per sostenere alcune case di accoglienza di Messina e provincia.

La Compagnia dei Folli ha proposto il musical “I promessi sposi” per la regia di Salvatore Parrino. L’iniziativa di solidarietà è stata realizzata grazie al patrocinio del Comune di Messina, il sostegno della Curia Arcivescovile e la collaborazione dell’ENAC, l'Ente Nazionale per le Attività Culturali, con la delegata regionale Sabina Scaravaggi; il Liceo Maurolico, con la dirigente Giovanna De Francesco; l’Istituto Superiore Antonello, con la dirigente Laura Tringali; l'ADSeT, Associazione Dirigenti Scolastici e Territorio; il Key Club Liceo Maurolico; la FIDAPA; il giornalista Rosario Pasciuto; la Pvk produzioni video.

Prima che andasse in scena la commedia musicale, il presidente del Kiwanis Peloro, l’avvocato Michele Minissale, ha illustrato il progetto, che rientra nella mission del club service di aiutare i bambini più svantaggiati. Sul palco con lui padre Severino, parroco di Bordonaro che tanto si prodiga per i giovani del territorio, e padre Franco Pati, che gestisce ben otto case d'accoglienza, provvedendo al sostegno fisico e morale dei più deboli. Inoltre, Minissale ha ringraziato tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita di questa iniziativa, in primis il direttivo del Kiwanis Peloro, con Teresa Crisafulli, Sabina Scaravaggi, Tonino Brancato e Chiara Quartarone, e tutti gli enti e associazioni che hanno offerto il loro supporto.