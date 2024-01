Terribile frontale in Abruzzo: un morto e due feriti

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio sulla strada provinciale 652, sul territorio comunale di Castel Di Sangro, ai confini con Rionero Sannitico. Dalle prime informazioni si è appreso che si è trattato di un frontale tra due auto, una Fiat Punto e un’Alfa 147, visibilmente distrutte. I due feriti, una giovane e un uomo adulto, sono stati trasportati nel pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona da un’ambulanza del 118. Entrambi con ferite importanti si stanno sottoponendo agli accertamenti dai sanitari. Uno dei due conducenti, purtroppo, è deceduto poco dopo essere stato preso in carico dai medici dell’ospedale di Castel Di Sangro.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. La Procura della Repubblica di Sulmona, competente territorialmente, ha avviato le indagini del caso.