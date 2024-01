Troppe chiacchiere in classe con il compagno di banco: la prof gli mette -1

Stava chiacchierando con un suo compagno di classe in una scuola media nel Barese durante la lezione e la professoressa, riprendendolo perchè stava disturbando, gli ha segnato -1 sul registro elettronico. Secondo la mamma, la cui storia viene raccontata sulla Stampa, la prof sul registro non avrebbe aggiunto commenti , non avrebbe chiesto un colloquio alla famiglia, a non avrebbe spiegato nulla allo studente.

La notifica del voto arriva alla mamma del ragazzino che a sua volta lo fotografa e lo manda al padre che è fuori città per lavoro. I genitori si preoccupano, e si chiedono cosa possa essere successo per meritare un voto così basso. «Mai vista una cosa così, non riuscivo davvero a capire - racconta la mamma alla Stampa - ma aspetto che mio figlio rientri a casa per farmi raccontare». Il ragazzo racconta di esser stato ripreso dalla prof di inglese perché parlava con il vicino di banco. «Gli chiedo se lo stesso voto è stato messo anche al compagno e mi dice di no». La mamma lo rimprovera, gli chiede di non disturbare le lezioni, si aspetta una chiamata dalla scuola, ma non arriva. La famiglia pugliese , si spiega nell’articolo, vuole raccontare la storia a La Stampa non tanto per denunciare l'accaduto ma per invitare a «riflettere su come alcuni comportamenti impattano negativamente sulle vite coinvolte».