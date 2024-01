Dramma a Siena, incidente con la moto: morto il 38enne Laerte Mulinacci

Lutto a Siena per l’incidente di moto in cui è morto il 38enne Laerte Mulinacci, contradaiolo della Tartuca e acceso tifoso della squadra locale di calcio della Robur, oltre che figlio del presidente dello storico club dei Fedelissimi. Poco dopo le 3 di notte il motociclista è stato trovato a terra in Strada dei Tufi dal personale del 118 che ne ha potuto solo constatare il decesso.

Tra i primi a esprimere il cordoglio è stato proprio il Siena F.C. che ha mandato «un forte abbraccio a tutti i familiari e amici in questo momento di lutto».