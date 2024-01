Follia in strada a Torino, ragazzi tendono un nastro ad altezza uomo: sfiorato un grave incidente

Hanno tentato probabilmente di emulare il 24enne che a Milano aveva teso un cavo d’acciaio in strada a inizio gennaio e per poco non hanno causato un incidente: è accaduto a Settimo Torinese, alle porte di Torino, dove un gruppo di ragazzini ha tirato un nastro ad altezza d’uomo lungo la strada. Solo la prontezza di riflessi del primo automobilista transitato, che si è accorto del nastro e lo ha rimosso prima di centrarlo con la vettura, ha evitato che il gesto avesse conseguenze.

A documentare il tutto con tanto di video è stata la pagina Facebook di Settimo Torinese. «Questa notte nei pressi del sottopassaggio ferroviario di via Leini un gruppo di ragazzi ha tentato di ostruire il passaggio dei veicoli tendendo un nastro di traverso sulla carreggiata», ha denunciato. Il video è in possesso dei carabinieri che indagano per risalire ai responsabili in collaborazione con il Comune, anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.