Carabiniere al corteo pro Palestina: "Mattarella non è il mio presidente". E' indagato: l'Arma lo trasferisce

Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri informa che sarà trasferito il carabiniere ripreso nel che circola sui social media e siti d’informazione. «E' stata già informata l’Autorità Giudiziaria Ordinaria e quella Militare, e nei confronti del militare, con immediatezza, saranno tempestivamente adottati tutti i provvedimenti necessari, sia di natura disciplinare sia d’impiego, trasferendolo in incarico non operativo», scrive il Comando generale dei carabinieri in un comunicato.

Lo scambio di battute tra il carabiniere e una manifestante è avvenuto durante la manifestazione pro-Palestina di sabato scorso, 27 gennaio. La donna, come si vede nei video della giornata, è in prima fila di fronte ai cordoni delle Forze dell’ordine schierati in assetto antisommossa. Quando fa una domanda all’agente - «Cosa ha detto il vostro Presidente?» - riceve la risposta choc: «Con tutto il rispetto, signora, non è il mio Presidente». «No? E di che paese è?», incalza la signora, alla quale il carabiniere replica: «No! Io non l’ho votato, non lo sento io, non lo riconosco, non l’ho scelto io».