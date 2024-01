Dilagano gli emulatori di Fleximan, 16. autovelox danneggiato in Veneto dove venne travolta una famiglia a luglio

Il fenomeno dell'abbattimento degli autovelox in Veneto sta diventando sempre più diffuso, probabilmente a causa dell'effetto emulativo: la scorsa notte, un altro autovelox è stato distrutto a Santo Stefano di Cadore (Belluno), sulla stessa strada dove, il 6 luglio, un’automobile guidata da una cittadina tedesca ha travolto una famiglia veneziana, causando la morte di tre persone, tra cui un bambino di due anni. L'episodio è stato riportato dai quotidiani locali.

Si tratta del secondo caso nella provincia di Belluno, dopo quello del palo piegato con un flessibile sulla discesa del passo Giau, vicino a Cortina D’Ampezzo. L'approccio utilizzato in quest'ultimo caso non corrisponde a quello tipico del misterioso "Fleximan", che solitamente taglia con una sega elettrica la base del palo su cui è montato l'apparecchio. Invece, è bastato svitare i bulloni per far cadere contro la parete di un edificio vicino il contenitore blu posto a lato della strada, che al momento era vuoto e quindi non in grado di registrare gli eccessi di velocità dei veicoli di passaggio.