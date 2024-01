Il corpo carbonizzato di un uomo è stato scoperto questa mattina a Lecce in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio di un’auto parcheggiata. Il corpo era sul sedile posteriore di una Kia, modello Cren a 7 posti . Non si sa al momento se la vittima , un uomo di 69 anni, fosse il proprietario della vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non si esclude che possa trattarsi di un suicidio.