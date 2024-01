Furgone rubato va fuori strada a Sant'Elpidio a Mare, muore 17enne. Due feriti

Un ragazzo di 17 anni è morto, mentre il padre, di 46, e il cugino, di 24, sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 5 di stamane in località Castellano di Sant'Elpidio a Mare (Fermo). Erano a bordo, tutti seduti davanti, di una Fiat Panda furgonata, risultata rubata la scorsa notte a Civitanova Marche (Macerata).

L’automezzo, condotto dal 24enne, è uscito di strada, si è ribaltato ed è andato a finire contro un albero. Nell’impatto il 17enne è morto sul colpo. Sul luogo sono intervenuti soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Ancona.

L'altro giovane sarebbe in gravissime condizioni, mentre il 46enne, pur grave, non sarebbe in pericolo di vita. A bordo del furgone non sono stati trovati arnesi da scasso, tra le ipotesi c'è anche quella che i tre, cittadini magrebini residenti in diverse località della zona, lo abbiano preso in consegna successivamente al furto, ignorandone la provenienza. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno conducendo accertamenti sul veicolo e sulla patente del conducente.