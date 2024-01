Investita e uccisa sulle strisce in centro a Roma: muore la suora Flora De Guglielmo

E’ morta in ospedale una suora di 75 anni (Flora De Guglielmo) investita sabato pomeriggio al centro di Roma. L’incidente è avvenuto a largo Brancaccio, in zona Merulana, intorno alle 16. Alla guida dell’auto un filippino di 35 anni che si è fermato a prestare soccorso ed è risultato negativo ai test alcolemici effettuati sul posto. Dai primi accertamenti sembra che la suora stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta. I rilievi sono stati eseguiti dal Gruppo I Trevi della polizia locale che sta svolgendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.