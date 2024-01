Italiana di 55 anni ricorre al suicidio assistito dopo la morte del figlio: non ha avvisato i familiari

Una donna di 55 anni, con un impiego in ambito scientifico a Torino, si è rivolta a un’associazione in Svizzera per il suicidio assistito ed è morta lo scorso 12 ottobre. I familiari non sono stati coinvolti, tranne per il fatto che un’ora prima della morte, il suo avvocato ha ricevuto un sms da un numero anonimo, con le ultime volontà: «Per favore, vai a casa, stacca le utenze, regala i miei vestiti in beneficenza e affida a mio marito l’urna con le ceneri di nostro figlio». Al marito della donna è arrivata dalla clinica una mail, a suicidio avvenuto, che è finita nello spam della cassetta di posta elettronica dell’uomo.

Alcuni giorni dopo gli è stata recapitata l’urna con le ceneri con un certificato di morte senza riportare una causa. La vicenda viene raccontata dal quotidiano la Repubblica. A quanto si legge sul giornale «già a luglio - ricostruisce il marito, imprenditore che risiede in Canada per lavoro - mia cognata aveva scoperto che Marta stava andando in una clinica svizzera nella quale si pratica il suicidio assistito. Abbiamo raggiunto Marta - aggiunge - e l’abbiamo fatta ragionare. Ci aveva tranquillizzati, assicurandoci di avere accantonato l'idea».