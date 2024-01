L'ex pilota di rally Andrea Aghini pestato a sangue da quattro banditi che lo hanno rapinato

E’ ricoverato in ospedale con fratture alla mandibola, del setto nasale, del costato il proprietario di una villetta tra Livorno e Pisa che venerdì sera ha reagito all’assalto di quattro banditi i quali lo hanno pestato, sollevato di peso e portato con loro a farsi aprire la cassaforte.

La vicenda, resa nota da Il Tirreno, coinvolge un celebre pilota automobilistico, l’ex rallista della squadra Lancia Martini, Andrea Aghini, uno dei più seguiti negli anni '80 e '90 quando disputava il campionato del mondo col team ufficiale vincendo anche un Rally di Sanremo iridato nel 1992, ultima volta nel Wrc di un’auto italiana pilotata da un italiano. La rapina c'è stata dopo le 21 tra Collesalvetti (Livorno) e Fauglia (Pisa) mentre Aghini si stava spostando tra le case di famiglia, adiacenti. Stava passando da quella della madre, che è vedova, alla sua per il giardino. Qui, quattro uomini coperti da passamontagna, lo hanno circondato e immobilizzato cercando di soffocarlo con uno straccio e colpendolo a calci e pugni. «Ho reagito d’istinto, mi divincolavo - ha ricordato -, ma mi hanno preso di peso e portato in casa. Non ho avuto paura. Non so chi fossero, non hanno detto una parola». Dopo averlo colpito, i banditi hanno aperto la cassaforte, rapinato quello che c'era - almeno due orologi, l’inventario è da fare - e tagliato i cavi della videosorveglianza, poi però è suonato il campanello e sono dovuti andare via prima di completare la razzìa. Cosa li ha bloccati? «Vicino a casa c'è una scuola guida, i corsisti hanno sentito le mie grida e sono venuti ad aiutarmi - ha ricordato ancora Aghini dal letto dell’ospedale - I rapinatori hanno capito di esser stati scoperti e sono fuggiti. Uno l’ho rincorso ma non sono riuscito a prenderlo».