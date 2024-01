Meteo, l'anticiclone Zeus regala ancora sole e temperature miti anche nei giorni della Merla

L’alta pressione prosegue con la sua egemonia anche negli ultimissimi giorni (i cosiddetti giorni della Merla) del mese di Gennaio. L’anticiclone porta tempo stabile con cieli sereni su gran parte della penisola. Sulla pianura Padana continuano a persistere estesi banchi di nebbia che riducono la visibilità anche nel corso delle ore diurne. Preoccupa nel frattempo l’aumento del livello di particolato in atmosfera, a causa del ristagno d’aria nei bassi strati. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che evidenziano questa fase di stallo anche per la prima settimana di febbraio. L’anticiclone sembra continuare a presentare una forma smagliante in corrispondenza proprio di questo periodo, con persistente generale stabilità e clima tutt'altro che invernale.

Al Nord

giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni del Nord Italia dove però avremo nebbie e nubi basse anche fitte e persistenti su Pianura Padana e coste adriatiche. Nessuna variazione nel corso delle ore serali e notturne.