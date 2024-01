Pensioni, i giovani rischiano di avere assegni di importo inferiore alla metà dello stipendio

Il binomio pensioni-giovani si mostra sempre più problematico, specialmente alla luce delle recenti evoluzioni del sistema previdenziale italiano. Il podcast "Soldi" di Affari&Finanza, come riferisce Repubblica, ha recentemente focalizzato l'attenzione su questa tematica.

Analisi previdenziale di Moneyfarm e Smileconomy

In un'analisi di Moneyfarm, realizzata in collaborazione con Smileconomy per il podcast "Soldi", viene esaminato il futuro pensionistico di otto profili rappresentativi di 3,2 milioni di italiani. Questi individui, nati negli anni 1994, 1984, 1974, e 1964, affronteranno la pensione tra il 2031 e il 2062. L'analisi, basata su una continuità lavorativa ideale, offre uno sguardo ottimistico ma non privo di criticità.

Simulazione e preoccupazioni

La simulazione svela preoccupazioni notevoli: per il 53% dei lavoratori nelle fasce d'età considerate, l'età pensionabile varia dai 65 anni e 6 mesi ai 68 anni. Le stime delle pensioni medie nette oscillano tra gli 881 euro per le donne cinquantenni e 1.282 euro per gli uomini sessantenni, con una media di 1.125 euro netti al mese.