Città a 30 km l'ora, a Bologna in due settimane -21% degli incidenti

Dati parziali e statisticamente poco consolidati, ma che, a due settimane dall’entrata effettiva in vigore della 'Città 30' a Bologna mostrano una tendenza: nelle prime due settimane di applicazione gli incidenti sono calati del 21%.

Sono i primissimi dati sull'incidentalità diffusi dal Comune di Bologna dopo l’entrata in vigore del discusso provvedimento che introduce il limite di 30 km orari sul 70% delle strade cittadine, lasciando il limite di 50 solo in quelle più ampie e con meno presenza di scuole e poli di aggregazione.

Un’ordinanza che ha scatenato la polemica col ministro dei Trasporti Matteo Salvini, poi parzialmente ricomposta dopo un confronto con il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Secondo i dati del Comune, rilevati dai vigili urbani, rispetto allo stesso periodo del 2023, ci sono stati 25 incidenti in meno, 14 incidenti in meno con feriti e un mortale in meno e sono calati del 27,3% i pedoni coinvolti.

Tra lunedì 15 e domenica 28 gennaio (le sanzioni sono scattate martedì 16), sulle strade di Bologna si sono verificati 94 incidenti, di cui 63 con feriti e 31 senza feriti, nessun mortale. Da lunedì 16 a domenica 29 gennaio 2023, gli incidenti erano stati 119, di cui 77 con feriti, 41 senza e un mortale.