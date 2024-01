L'ultimo saluto a "Sandrocchia", aperta la camera ardente in Campidoglio

Si è fatta attendere, anche oggi, sul suo ultimo palcoscenico, come si deve a tutte le grandi dive. La salma di Sandra Milo, scomparsa ieri a Roma all’età di 90 anni, è arrivata alla camera ardente allestita per lei in Campidoglio, che rimarrà aperta fino a questa sera alle 19.

Ad accompagnare il feretro, arrivato irritualmente con mezz'ora di ritardo, circondato di rose bianche, ci sono i tre figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, accolti dall’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor. Accanto alla sua foto, che la ritrae bellissima e sorridente, anche un’immagine di Padre Pio e una Madonnina con l’acqua benedetta.