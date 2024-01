Narcotizza due uomini per rapinarli, arrestata 40enne nuova "mantide della Brianza"

L’agire della donna ricorda molto la «mantide della Brianza», alias Tiziana Morandi, condannata in primo grado a Monza a 16 anni e 5 mesi, per aver circuito uomini anziani conosciuti online, derubandone nove dopo averli narcotizzati.

Li ha attirati con il pretesto di un appuntamento, poi li ha narcotizzati versandogli benzodiazepine nel caffè con il preciso intento di rapinarli quando avrebbero perso i sensi in macchina. Queste le gravi accuse a carico di una donna di 40 anni, cubana, che è stata arrestata dai carabinieri a Cornate D’Adda (Monza), per aver aggredito due uomini, entrambi ultracinquantenni provenienti da fuori provincia, uno dei quali è finito fuori strada con la sua auto dopo essere stato narcotizzato.

Nel primo dei due casi, il conducente è andato a sbattere contro il muro di un’abitazione, incidente dal quale è uscito fortunatamente senza gravi conseguenze. Nei pressi del luogo dello schianto i militari e la Polizia Locale hanno notato la 40 enne arrestata oggi, sulla quale poi hanno svolto accertamenti.

Entrambi gli uomini, quando hanno ripreso conoscenza, il primo diverse ore dopo essere stato portato in ospedale in elicottero, hanno raccontato dell’incontro con la quarantenne, conosciuta sui social. Così i carabinieri hanno scoperto il raggiro della donna, la quale dopo avergli dato appuntamento davanti a un caffè, li ha distratti e ci ha versato dentro benzodiazepine.

Poi, grazie alle telecamere, gli investigatori hanno accertato come la rapinatrice li abbia seguiti all’esterno del locale, in attesa che i calmanti facessero il loro lavoro, per poi intrufolarsi nella loro auto e rapinarli. All’uomo finito contro il muro di un’abitazione ha portato via 650 euro, mentre con il secondo il trucco non le è riuscito.