Undici casi di vaiolo delle scimmie nell'area di Firenze: "Non c'è motivo di allarme"

E’ quanto spiega Renzo Berti, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana centro, riguardo ad alcuni casi di vaiolo delle scimmie diagnosticati nell’area fiorentina, confermando quanto anticipato stamani sul quotidiano La Repubblica. Il vaiolo delle scimmie «molto di rado dà conseguenze gravi, si risolve spontaneamente in circa quattro settimane. Soltanto rari casi evolvono in modo più grave», afferma Berti dopo l’accertamento di 11 casi di vaiolo delle scimmie, sottolineando che «non c'è motivo di allarme».

Secondo l’ultimo rapporto congiunto dello European Centre for Disease Prevention and Control e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità , nelle 4 settimane a cavallo fra metà dicembre e metà gennaio in Europa sono stati registrati 138 casi di infezione. A guidare la classifica la Spagna con 68 casi, seguono Germania (21) e Italia (17).

Dall’inizio dell’epidemia nella primavera del 2022, in Europa sono stati diagnosticati 26.703 casi di vaiolo delle scimmie, riepiloga il rapporto. Si sono contati 855 ricoveri in ospedale, 8 in terapia intensiva e 7 decessi. Il 98% dei casi è stato registrato in maschi, la gran parte dei quali di età compresa tra i 31 e i 40 anni.