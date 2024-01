Bimba di un anno in carrozzina investita da un'auto a Firenze: è in gravi condizioni

Una bimba di circa 1 anno è in gravi condizioni dopo che un'auto ha colpito la carrozzina nella quale si trovava a Castelfiorentino (Firenze). La bimba è stata trasportata con l’elisoccorso Pegaso al Meyer di Firenze in codice rosso. Al momento la prognosi è riservata. Secondo prime informazioni pare che la madre della bimba stesse attraversando con la carrozzina le strisce pedonali quando è stata colpita dall’auto, in via Ridolfi. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia municipale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.