Assalto ad un ufficio postale nel Foggiano, banditi "armati" di ruspa ed escavatore

E’ stata utilizzata anche una ruspa nell’assalto al bancomat dell’ufficio postale di piazza Europa a San Marco in Lamis. Ad agire un commando di alcune persone che dai primi accertamenti sono sarebbero riusciti nel loro intento, ossia portare via la cassaforte. I malviventi avrebbero poi incendiato tre automobili lungo la statale 272 che collega San Marco in Lamis a San Giovanni Rotondo. Numerosi i danni causati all’ufficio postale: alcuni locali sono stati completamente distrutti. Sul posto stanno operando i carabinieri, anche con gli esperti della Scientifica per i rilievi del caso.