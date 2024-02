"Con dieta Mediterranea -10% mortalità": ecco cosa mangiare per vivere meglio e di più

La sana alimentazione è «uno dei principali corretti stili di vita e aderiamo con convinzione a questa iniziativa che punta ad offrire menu che tengano conto della varietà e dell’adeguatezza nutrizionale, anche in relazione all’età per i bambini in crescita, e a prevenire le abitudini alimentari scorrette. La letteratura scientifica dimostra che l’aderenza alla Dieta Mediterranea italiana si associa a un miglioramento significativo dello stato di salute» ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della presentazione al Mimit dell’iniziativa 'Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più'.

La Dieta Mediterranea, ha sottolineato, «porta a una riduzione di quasi il 10% della mortalità globale e per eventi cardiovascolari; riduzione dell’incidenza di neoplasie; riduzione dell’incidenza di malattie neuro degenerative come Morbo di Parkinson e Morbo di Alzheimer. E seguire una alimentazione corretta è importante anche per contrastare l'insorgenza di obesità che oggi è uno dei maggiori problemi di salute pubblica a livello globale e in Italia rappresenta una problematica nelle fasce più giovani della popolazione».