Dopo "Flaximan" arriva anche la firma di "Dossoman": dosso danneggiato nel Bolognese

Un dosso artificiale è stato trovato danneggiato a Calderara di Reno, nel Bolognese e l'autore del vandalismo si è firmato accanto al rallentatore come "Dossoman", sulla linea di "Fleximan", il nemico giurato degli autovelox che nelle ultime settimane è salito alla ribalta delle cronache per aver abbattuto i dispositivi che rilevano la velocità. Il dosso danneggiato si trova in via Rizzola Levante. Sul suo profilo Facebook il sindaco di Calderara di Reno, Giampiero Falzone, ha condannato duramente il gesto.

«Si osanna Fleximan come fosse un eroe, aumentano i casi di emulazione in Italia, anche per i dossi, e si osannano questi individui come se avessero fatto l’impresa dell’anno - sbotta il sindaco - Non stiamo bene. E se noi siamo i riferimenti dei nostri piccoli, siamo messi abbastanza male nel non capire che non si tratta di eroi, ma di vandali che compiono reati seri di danneggiamento». E ancora: «Scusate il tono, ma quando ci vuole ci vuole. L'imbecille di turno, Dossoman (o Imbecilleman, per essere giusti), stavolta lo abbiamo anche a Calderara». Il sindaco poi sottolinea come i dossi sono stati voluti dalla comunità.