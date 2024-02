Ignoti hanno lanciato e fatto esplodere, la notte scorsa, a Firenze, due bottiglie incendiarie nei pressi del consolato degli Stati Uniti d’America. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri avvisati dalla vigilanza della sede diplomatica. In corso accertamenti per risalire ai responsabili che, secondo quanto si apprende, intorno alle 4 avrebbero lanciato le bottiglie incendiarie da una strada laterale rispetto a quella in cui si trova il consolato.