Rissa e coltellate al Pigneto a Roma, denunciati 2 giovani

Sono stati entrambi denunciati i due giovani di 15 e 18 anni rimasti feriti ieri nel corso di una rissa scoppiata al Pigneto, davanti alla fermata della metro C, a Roma. Più grave il minorenne: un tunisino che è stato trasportato in codice rosso, dopo essere stato ferito a coltellate, al Policlinico Bambino Gesù. Andata meglio al 18enne, sudamericano di origine, che è stato medicato sul posto. Indagini in corso da parte della polizia per rintracciare e identificare gli altri partecipanti.