Il boss Raduano catturato in Corsica dopo un anno di latitanza. Era evaso dal carcere di Nuoro calandosi con le lenzuola

E’ finita la latitanza del boss della mafia garganica Marco Raduano, evaso dal carcere di Nuoro il 24 febbraio dello scorso anno. A quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato catturato in Francia.

Raduano, 40 anni, di Vieste, era evaso dal braccio di alta sicurezza del carcere calandosi dal muro di cinta del penitenziario con delle lenzuola annodate.

Anche Gianluigi Troiano di Vieste, ritenuto dagli investigatori il braccio destro di Raduano, è stato catturato dopo oltre due anni di latitanza. Il 30enne era latitante da fine del 2021, quando evase dagli arresti domiciliari che stava scontando con l’applicazione del braccialetto elettronico a Campomarino in provincia di Campobasso. Secondo le prime indiscrezioni, Troiano sarebbe stato catturato martedì scorso a Granada città dell’Andalusia, regione nel sud della Spagna. Marco Raduano, invece sarebbe stato preso a Bastia in Corsica mentre si trovava in un ristorante del luogo. Ad arrestare i due latitanti, il gruppo carabinieri del Ros, lo stesso che ha catturato il boss Matteo Messina Denaro, deceduto a settembre del 2023.