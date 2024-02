Roberto Salis incontra La Russa: "Grazie presidente, piena convergenza"

«Ringrazio il presidente del Senato Ignazio La Russa, è stato un incontro amichevole ed empatico.

Abbiamo piena convergenza sulla strategia da adottare e come famiglia siamo confindenti che la strada intrapresa sia quella giusta». E’ quanto ha detto all’ANSA Roberto Salis, il padre della 39enne detenuta a Budapest, dopo aver incontrato il presidente del Senato Ignazio La Russa. «Adesso per il bene di Ilaria e per la difesa della sua dignità e dei suoi diritti - ha aggiunto - la famiglia chiede a tutti di smorzare i toni della polemica politica e preghiamo di cessare qualsiasi tentativo di strumentalizzazione del caso».