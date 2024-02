Terribile incidente nel Reggiano, frontale tra due auto: una donna morta e tre feriti

Un terribile schianto frontale si è verificato intorno alle 15.30 nella galleria Cà Manarino sulla Statale 63 di Casina, sull'Appennino di Reggio Emilia. Nell’impatto una donna ha perso la vita. Lo schianto si sarebbe verificato tra due veicoli: sul posto i sanitari del 118, con l’elisoccorso e tre ambulanze e i vigili del fuoco.

Nel sinistro un’altra persona è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto: estratta dai vigili del fuoco è stata portata in gravi condizioni in rianimazione, con prognosi riservata, in elicottero all’ospedale di Parma. Altre due persone, rimaste ferite, sono state portate con diversi traumi all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per lesioni di media gravità.