Quando Vittorio Emanuele fu assolto per la morte del 19enne Dirk Hamer. Poi... una misteriosa intercettazione

Ad un certo punto gli ospiti di Pende decidono si usare il gommone di Emanuele Filiberto per raggiungere il porticciolo , senza chiedere al proprietario che, appena si accorge della cosa, va a chiedere spiegazioni ai proprietari del Coke. E si porta una carabina. Ne nasce una lite furiosa, con Vittorio Emanuele che spara un colpo. Doveva servire, dichiarerà in seguito, «per intimorire gli avversari». Pende va su tutte le furie e si scaglia su Vittorio Emanuele ed è lì che parte un secondo colpo che colpisce ad una gamba Hamer.

Era la notte tra il 17 e il 18 agosto 1978, una notte estiva quella che ha condizionato tutta la vita del figlio dell’ultimo re d’Italia: Vittorio Emanuele di Savoia era a bordo del suo yacht al largo dell’ isola di Cavallo, in Corsica , e accanto c'erano altre due barche, quella su cui erano presenti alcuni turisti tedeschi tra cui lo studente diciannovenne Dirk Hamer e il "Coke" del miliardario Nicky Pende, ex marito di Stefania Sandrelli .

Nel 2006 il pm Henry John Woodcock, nel corso di un’indagine su un giro di corruzione e tangenti nota come "Vallettopoli", arresta Vittorio Emanuele che passa nel carcere di Potenza sette giorni . Dopo essere stato prosciolto dalle accuse, otterrà dallo Stato 40mila euro come risarcimento.

Il proiettile gli recide l’arteria femorale e arriva al coccige : viene trasportato all’ospedale di Ajaccio, poi a Marsiglia e infine in una clinica di Heidelberg, in Germania dove muore dopo mesi di agonia. La famiglia Hamer comincia una lunga battaglia legale per ottenere giustizia ma alla fine del 1991 Vittorio Emanuele viene assolto dalla "Camera d’accusa parigina" dall’accusa di omicidio volontario con formula piena, ma viene condannato a sei mesi di carcere con la condizionale per porto abusivo di armi da fuoco. Le perizie balistiche verificano che il giovane è morto per le conseguenze di una ferita procuratagli da un colpo di pistola.

Ma in quei sette giorni Vittorio Emanuele, che non sa di essere ascoltato da una microspia piazzata nella cella, rivelerà a un coimputato qualcosa sulla morte di Dirk Hamer: «Anche se avevo torto, devo dire che li ho fregati», disse riferendosi ai giudici francesi. Una "confessione" confermata in qualche modo dalla Cassazione nel 2017 in un processo nel quale Vittorio Emanuele accusava il direttore di Repubblica Ezio Mauro e un giornalista di averlo diffamato per aver scritto che lui era «quello che usò con disinvoltura il fucile all’isola di Cavallo, uccidendo un uomo».

Gli ermellini affermarono che il fatto che i giudici francesi avessero assolto Vittorio Emanuele dall’accusa di omicidio volontario di Dirk Hamer, «non significa però» che il 'principè "sia esente da responsabilità sotto ogni altro profilo, giacchè assume pur sempre rilievo» «civilistico e anche etico» che quella morte «avvenne nel corso di una sparatoria a cui partecipò Savoia, al di fuori di ogni ipotesi di legittima difesa».

Se il verdetto di Parigi «non consentì alle autorità francesi di muovere contestazioni ad altro titolo, non per questo - scrisse la Suprema Corte - risulta illegittimo, e quindi diffamatorio, ogni collegamento del Savoia con 'l'incidentè di Cavallo dato che «questo collegamento è pacifico nella sua materialità». Senza successo Vittorio Emanuele invocò il diritto all’oblio: per gli ermellini un sedicente «erede al trono» non può «dolersi della riesumazione" di una vicenda che è certamente «idonea» alla formazione della pubblica opinione. (ANSA)