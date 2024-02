Beccati a Roma con 67mila euro nell'auto. Scatta l'arresto per un uomo e una donna

Oltre 67 mila euro nascosti all’interno dell’autovettura: per questo una coppia di cittadini cinesi, una donna di 57 e un uomo di 59 anni, sono stati arrestati in Largo Passamonti, a Roma, nel corso di un controllo, dai poliziotti del commissariato San Lorenzo. La donna, visibilmente nervosa, nascondeva 56 mila euro nella borsetta. Altri 11 mila erano all’interno di una sacca posizionata sotto al sedile. L’accusa, nei loro confronti, è quella di riciclaggio in concorso.