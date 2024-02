Lite tra fidanzate a Roma, colpita a coltellate dalla compagna: grave una 52enne

Lite tra fidanzate finisce a coltellate in un appartamento di via Monte Arsiccio, nella periferia romana di Ottavia. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio, ma è stato reso noto solamente oggi. Una 49enne, nel corso di una litigata, ha accoltellato per tre volte la convivente alla schiena, una donna di 52 anni. Subito dopo l’ha colpita con un colpo in faccia. Sul posto i poliziotti del commissariato Primavalle che hanno bloccato la 49enne. Grave in ospedale la vittima ricoverata al San Filippo Neri: non sarebbe però in pericolo di vita.