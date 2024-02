Meteo, con "Zeus" ancora tanto sole (e nebbia) sull'Italia. Ma ecco quando tornano pioggia e neve

L’inverno si riprende la scena con perturbazioni a più riprese in Italia dalla prossima settimana con irruzioni fredde. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, dopo un lungo periodo di stabilità in Italia, il mese di Febbraio segna il primo spartiacque con la stagione primaverile: arriva un anticiclone in rafforzamento sui settori occidentali del continente con massimi di pressione al suolo che tra Francia e Isole Britanniche. «Febbraio - spiega il Cmi - inizia con condizioni meteo asciutte in Italia ma anche con temperature più vicine alle medie del periodo. Ultimi aggiornamenti che confermano l’espansione verso est del vasto anticiclone che sta ora rimontando sull'Europa occidentale. Nel fine settimana le temperature saranno fino a 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo prima al Nord e poi al Centro-Sud. Clima mite che ancora una volta sarà avvertito soprattutto in quota mentre nei bassi strati avremo anche nebbie e nubi basse. All’inizio della prossima settimana l’alta pressione dovrebbe ancora proteggere il Mediterraneo anche se una saccatura depressionaria sui settori occidentali del continente potrebbe poi puntare l’Italia». Fra mercoledì e giovedì si ipotizza un peggioramento meteo sul Mediterraneo centrale ad opera di una perturbazione atlantica. Clima non particolarmente freddo ma piogge che rifarebbero la loro comparsa su molte regioni.