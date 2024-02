Si presenta 4 volte al pronto soccorso: curato e dimesso, muore per un'emorragia

E' andato al Pronto soccorso per ben quatteo volte nell'arco di pochi giorni perchè doveva farsi disinfettare e medicare una ciste all'inguine che si era infettata.

Ma alla fine, dopo una delle tante emorragie che lo hanno colpito, un giovane di 38 anni, Matteo Bertoldo, è deceduto. Il fatto è accaduto a Vicenza e ora la Procura vicentina ha aperto un'inchiesta disponendo l'autopsia.

Da quanto si apprende, l'uomo si era portato al Pronto soccorso il 19 gennaio, ma ha trovato un ospedale affollato di persone e gli sarebbe stato consigliato di tornare il giorno successivo. Il 38enne il, 20 gennaio torna in ospedale e stavolta viene medicato, gli viene applicato un drenaggio e viene rimandato a casa. Tre giorni dopo il malcapitato subisce un'emorragia: chiama i soccorsi e viene portato in ospedale dove gli viene medicata la ferita tamponandola e facendo in modo di arrestare l'emorragia. Il giovane viene dimesso ricevendo la raccomandazione di presentarsi il 26 gennaio per la medicazione: il 38enne si presenta all'appuntamento in ospedale, ma arrivata la sera viene colpito da una nuova emorragia che questa volta non gli dà scampo. I soccorsi arrivano a casa quando è troppo tardi e il giovane muore durante il tragitto in ospedale.