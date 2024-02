Doppio trapianto in un bimbo con la leucemia: a Bologna il primo caso in Europa

«Si tratta di un caso unico vista l'età del paziente - spiega - Il trapianto di microbiota oggi è autorizzato solo nell’adulto per un’indicazione clinica. In questo caso, invece, grazie al supporto del Centro nazionale e del Centro regionale Trapianti abbiamo colto l’occasione per sperimentare questa metodica in maniera del tutto eccezionale, ma autorizzata».

Al mondo finora esisteva solo un altro caso. In Europa, è la prima volta che a un bambino così piccolo, solo di tre anni e otto mesi viene trapiantato il microbiota per curare la GvHD, una grave complicanza insorta dopo il trapianto di midollo, a cui era stato sottoposto per guarire dalla leucemia mieloide.

«Il bimbo ha avuto una patologia molto aggressiva con forte decadimento delle condizioni cliniche - spiega il professor Riccardo Masetti, dell’Oncologia pediatrica del Sant'Orsola - da tempo studiamo gli effetti benefici della composizione del microbiota nei bambini prima del trapianto, ora abbiamo voluto metterli in campo per questo caso difficile nel post-trapianto. E’ stato un enorme successo terapeutico, oltre le nostre aspettative».

Nel caso del piccolo, il microbiota sano trapiantato (donato da un 42enne) ha potuto «educare» il sistema immunitario a non riconoscere più come ospiti da aggredire le cellule staminali, così da consentirgli di continuare la loro attività benefica.

L'arruolamento dei donatori è molto selettivo: risulta in media idoneo il 10%. Oggi in Italia il trapianto di microbiota è autorizzato solo per l’infezione da Clostridium difficile; per applicarlo a un caso pediatrico e alla patologia da GvHD è stato necessario un particolare percorso autorizzativo.

Adesso si aprono promettenti prospettive: «Come ricercatore, è un grande successo della ricerca scientifica, come medico una grande opportunità per questi giovani pazienti di avere una terapia nuova, come uomo e padre mi sento di dire che per le famiglie che vivono questo dramma si apre una prospettiva terapeutica inaspettata», ribadisce il professor Giovanni Barbara, direttore Gastroenterologia e responsabile del Centro trapianto di microbiota dell’Irccs Sant'Orsola di Bologna.

«Il microbiota è centrale in tantissime patologie, non solo dell’intestino, ma anche di organi distanti, come ad esempio il cervello - prosegue Barbara - Si parla già di modulazione del microbiota in malattie come il Parkinson e l’Alzheimer, o anche nella patologia autistica. Ci sono connessioni tra microbiota e apparato cardiovascolare, tra microbiota e polmoni». Intanto l'Irccs è risultato vincitore di un bando di ricerca per lo studio del trapianto di microbiota nei pazienti trapiantati di fegato.