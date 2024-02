Protesta dei trattori: ecco i 3 miliardi in più del Pnrr per l'agricoltura

Circa 3 miliardi di euro di fondi del Pnrr previsti in più nella revisione del Governo interesseranno i contratti di filiera e l’agrisolare. Il ministero dell’Agricoltura, nel 2021, aveva dal Pnrr fondi per 3,680 miliardi di euro cui si aggiungevano 1,2 miliardi di euro di Piano nazionale complementare. complessivamente quindi circa 4,8 miliardi di euro.

Con la revisione approvata a fine anno il governo ha incrementato la dotazione del Pnrr superando 6,5 miliardi di euro.

L’incremento è di circa 2 miliardi per i contratti filiera e di 850 milioni per agrisolare. In totale, tra Pnrr e Piano nazionale complementare, le risorse che saranno destinate all’agricoltura passano da 4,8 a 7,8 miliardi: 3 miliardi in più che, ottenuto l’ok di Bruxelles, sono subito operativi e gestibili.