Sanremo, le ultime prove all'Ariston confermano: tanto equilibrio in gara, standing ovation per la Bertè

Ariston tirato a lucido ed artisti alle prese con gli ultimi ritocchi. A poco più di 24 ore dal via alla 74. edizione del festival di Sanremo, tutti e 30 i Big sono saliti sul palco per l’ultima prova generale. Quattro ore piene (solo un assaggio di ciò che succederà da domani, considerando che ci saranno anche ospiti, co-conduttori, pause pubblicitarie), sotto l’occhio vigile di Amadeus seduto in prima fila e raggiunto anche dal fido Fiorello , in cui i cantanti hanno raccolto gli applausi della sala, gremita di addetti ai lavori. A dare inizio alle prove, che filano via senza grossi intoppi, sono stati i Negramaro , che tornano all’Ariston vent'anni dopo la prima volta e lo fanno come sanno fare loro: intensi e potenti. Look total black, come più della metà di coloro che sono saliti sul palco: qualcuno ha scelto la pelle (come i Kolors o Irama), qualcuno il velluto (come l’elegante Fiorella Mannoia), altri la seta (Clara e Rose Villain).

Annalisa sfoggia degli altissimi (e aggressivissimi) anfibi neri. Saluti e poco oltre oltre all’esibizione per tutti, perché il tempo è tiranno e non c'è spazio per siparietti. Ma qualcuno smorza l’ansia con una battuta. Lo fa Angela dei Ricchi e Poveri che chiude dicendo: «Devo decidere se ballare bene o cantare bene, se non voglio finire senza fiato». E il suo compagno di duo Angelo le risponde che è «meglio andare a mangiare». Spicca per simpatia anche Dargen D’Amico, che rischia di finire sotto la scenografia in movimento e ironizza a bassa voce ma a microfono aperto: «Dargen, per te il festival di Sanremo finisce qui».

E dopo l’esibizione chiede: «posso farne un’altra? No? non sia mai...». Anche Mahmood sembra non voler lasciare il palco: "che faccio, vado?» chiede dopo una perfetta esecuzione del suo brano. I The Kolors, un po' ruffiani, salutano i giornalisti in sala, ma tanto la corona del tormentone va già a loro (a contendergliela è probabile che saranno Annalisa e Angelina Mango). Il palco, che ricorda una corolla di fiori dall’interno, si muove e sembra prendere vita intorno agli artisti, alcuni dei quali hanno voluto sul palco anche ballerini (quattro per i Ricchi e Poveri, che attraversano la platea, quindici per Diodato, che regalerà punti al Fantasanremo, andandosi a sedere a fine esibizione sulle scale) o presenze da capire (ancora Dargen che sfoggia un improbabile completo giacca e pantaloni fiorato e dai colori accesi ha con sé otto uomini in smoking fermi sulle scale e scende in platea durante il brano).