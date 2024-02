Alessandra Oldoni, ecco chi è l'allevatrice che salirà sul palco di Sanremo per spiegare la protesta

In questi giorni si divide tra i sti in sulle strade provinciali della bassa Bergamasca e il lavoro nell’azienda di famiglia nel paesino di Mozzanica, dove gestisce un allevamento di quattrocentocinquanta mucche per la produzione di latte. «Ma tra giovedì e venerdì - annuncia orgogliosa - porteremo la nostra protesta a Sanremo e dovrà essere in prima serata».

Alessandra Oldoni, 47 anni, del movimento "Riscatto Agricolo", è una delle tante manifestanti che da giorni ha aderito alla protesta dei trattori e farà parte, a quanto le è stato riferito, della delegazione che salirà sul palco dell’Ariston spiegando le ragioni della loro lotta.

«Ci sono già stati contatti informali con gli organizzatori della kermesse e stiamo aspettando l’ok per capire in quale giorno, assieme ad altre tre persone, potremo dire la nostra. Dunque, anche se non posso garantire al cento per cento che succederà, la cosa è molto probabile. Si sta anche definendo il "come" della nostra partecipazione.