Era nullatenente per il fisco, ma... aveva case, terreni e persino un albergo. Sequestrati beni per oltre 12 milioni di euro a un 70enne

La GdF di Pavia ha ricostruito un sistema di evasione fiscale che sarebbe stato messo in atto da un imprenditore 70enne a cui sono stati sequestrati immobili per un valore di 12 milioni di euro: il sistema era incentrato sulla frode dell’Iva che secondo l’accusa durava da oltre 20 anni. Così l’uomo è riuscito ad acquistare case, terreni, capannoni e persino un albergo. Da quanto è emerso dalle indagini, il 70enne ha fatto ricorso a 'società schermò, con sede anche in Svizzera, Principato di Monaco e Romania, collegate tra loro mediante partecipazioni intestate a prestanome. La Guardia di Finanza ha quindi scoperto una serie di compravendite fittizie su complessi immobiliari, creato per 'generarè crediti Iva in capo alle società acquirenti, poi reimpiegati per l’acquisto di ulteriori immobili. «In particolare l’attività svolta dai finanzieri - sottolinea la Procura - si è basata sulla disanima degli 'schermì ideati dall’imprenditore che si è avvalso di prestanome e società satellite».