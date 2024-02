Non respira per un tumore alla gola, bimbo salvato da un'enorme massa

Il piccolo non ce l’avrebbe fatta se i medici non fossero intervenuti immediatamente alla nascita per consentirgli di respirare. Un’enorme massa tumorale all’altezza della gola - grande quanto la sua testa - gli avrebbe infatti impedito, una volta venuto alla luce, il primo respiro.

Durante la gestazione, la mamma è stata assistita dagli specialisti del Bambino Gesù che hanno seguito l'evoluzione del tumore nel feto e pianificato nel dettaglio il momento del parto preparandosi a tutte le evenienze. La complessità del caso del piccolo ha portato le équipe mediche ad attivare - primo caso noto in Italia - la procedura Exit-to-Ecmo (Exit finalizzata all’Ecmo) che ha permesso al neonato non solo di sopravvivere ma anche di preservare la normale funzione del cervello, messa a rischio dall’impossibilità di respirare.

Per queste caratteristiche, la massa avrebbe impedito al bambino di respirare da solo al momento della nascita e avrebbe impedito anche ai medici di procedere con l’intubazione o con la tracheotomia per consentire la respirazione.

Il parto in Exit consiste nell’estrarre parzialmente il feto dalla pancia della mamma, tramite taglio cesareo, mantenendolo connesso a cordone ombelicale e placenta. Questa procedura concede ai chirurghi un breve intervallo di tempo (circa 40-50 minuti), prima di dover completare il parto.

Considerati volume e consistenza del tumore che impedivano il rapido accesso alle vie aeree con le tecniche 'convenzionalì, l’unica possibilità per il piccolo era la circolazione extracorporea (Ecmo - Extra Corporeal Membrane Oxigenation).

Il posizionamento della macchina cuore-polmone che sostituisce, dall’esterno, la funzione respiratoria e cardiaca, è una manovra chirurgica molto delicata e complessa: in tempi brevissimi, prevede l’apertura del torace del bambino (in questo caso 'in Exit', ovvero non del tutto nato) e l’inserimento all’interno dei grossi vasi sanguigni vicino al cuore di due cannule collegate al macchinario.

Dopo aver avviato la circolazione extracorporea, il parto cesareo è stato portato a termine. A poche ore dalla nascita - sempre con il supporto dell’Ecmo - il bimbo è stato trasferito all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la preparazione all’intervento di rimozione del tumore. L'operazione, durata circa 7 ore, è stata eseguita 3 giorni dopo il parto. Dopo 4 mesi di ricovero, è tornato finalmente a casa per trascorrere il suo primo Natale con la famiglia.