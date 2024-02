Prostesta dei trattori, l'Ue fa retromarcia sui pesticidi e sui target per il clima. Gli agricoltori assediano l’Eurocamera

«La Commissione ha proposto la legge sull'uso sostenibile dei pesticidi, con l’obiettivo degno di ridurre i rischi dei prodotti fitosanitari chimici. Ma la proposta è diventata un simbolo di polarizzazione. E’ stata respinto dal Parlamento europeo. Non ci sono più progressi neanche nel Consiglio. Ecco perchè proporrò al Collegio di ritirarla». Lo ha dichiarato la presidente del Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo. «Ma naturalmente, l’argomento rimane. E per andare avanti, è necessario più dialogo e un approccio diverso. E su questa base, la Commissione farà una nuova proposta molto più matura con il coinvolgimento delle parti interessate», ha annunciato la leader Ue. Il leader della protesta dei trattori: sui pesticidi passo importante «È un punto di apertura importante, è la prima proposta parzialmente positiva che sentiamo nell’ultimo periodo. Non condividiamo, però, l’idea di dare più soldi a chi lascia i terreni incolti». A dirlo Danilo Calvani, leader del Comitato degli agricoltori traditi Cra, in merito alla proposta di Ursula von der Leyen di ritirare il regolamento sui pesticidi. "È un primo punto a favore delle nostre proposte, siamo sulla strada giusta - prosegue - Ma la nostra protesta va avanti. Noi vogliamo i fatti. Chiediamo l’annullamento di tutti i patti bilaterali con Paesi extra Ue che ci stanno uccidendo».

L'Ue lancia nuovo target sul clima, esclusa l'agricoltura La Commissione europea lancia il suo nuovo obiettivo climatico al 2040 stralciando ogni riferimento numerico per l’agricoltura. Nella comunicazione presentata oggi, Bruxelles raccomanda un taglio delle emissioni di gas serra del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. Il possibile sforzo di riduzione del 30% rispetto al 2015 richiesto al settore agricolo nella prima bozza del documento circolata nelle scorse settimane è invece stato cancellato. L'agricoltura, si legge nel testo, «svolge un ruolo nella transizione» green, contribuendo «al contempo alla sovranità alimentare europea». L’obiettivo intermedio Ue al 2040, necessario a tenere fede all’impegno di diventare il primo continente a raggiungere la neutralità climatica nel 2050, è indicato in una comunicazione che, dopo le Europee, dovrà essere seguita da proposte legislative elaborate dalla nuova Commissione europea. Il target del 90%, evidenzia l’esecutivo Ue, è in linea con il parere del Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e gli impegni assunti dall’Ue nell’ambito dell’accordo di Parigi, continuando a mantenere la stessa traiettoria di riduzione registrata nel decennio 2020-2030. Il punto di partenza per assicurare il taglio del 90% delle emissioni di gas serra al 2040 è la riduzione delle stesse del 55% entro il 2030, obiettivo già fissato nella storica legge Ue sul clima adottata nel 2021.