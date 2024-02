Fa sesso sul bancone del bar con un dipendente e le arriva la multa di 20mila euro

Multa salatissima (ben 20mila euro) e locale chiuso. E' quello che è accaduto a Vittoria Marabotti, in arte Shinratensei98 , dopo aver fatto sesso sopra il bancone della sua attività commerciale a Varese: la 25enne è stata multata per 20mila euro. Non solo. Per lei è arrivata anche la chiusura dell'esercizio. A darne notizia è la stessa attrice di OnlyFans, che con un video pubblicato sui propri profili social ha manifestato tutta la sua rabbia, strappando anche i fogli della denuncia.

"Mi stavolo solamente divertendo con un mio dipendente"

"Vi dovete svegliare!", ha sottolineato particolarmente arrabbiata Shinratensei98. "Siamo nel 2024 e ci sono persone che si indignano ancora per queste cose. Mi stavo solamente divertendo con un mio dipendente". Vittoria Marabotti è stata ripresa durante un amplesso all'interno dell'esercizio commerciale. Nelle stories pubblicate sui social, la ragazza ha strappato la denuncia evidenziando tutta la propria contrarietà e sottolineando che non pagherà la multa.