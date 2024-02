Giovane ucciso a Torre Annunziata: centrato da proiettili esplosi da un killer

Un giovane è stato ucciso in serata a Torre Annunziata, nel Napoletano. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 22 in corso Umberto I, non lontano dal Tribunale. L’uomo è stato centrato da alcuni proiettili esplosi da uno sconosciuto. Si tratterebbe di un 24enne, ma al momento non se ne conosce l'identità. Dinamica e matrice dell’omicidio sono ancora da chiarire. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.