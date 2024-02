Spacciano con l'auto del Comune: in quattro finiscono in carcere e uno ai domiciliari

Avrebbe utilizzato l’auto del Comune che aveva in dotazione per trasportare droga un operaio municipale destinatario di una misura cautelare firmata dal gip di Perugia a carico di 6 persone. Per 4 è stata disposta la detenzione in carcere, i domiciliari per uno degli indagati e per un altro l’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dalla guardia di finanza di Perugia, un detenuto ammesso al lavoro esterno, e affiancato al dipendente comunale, con quest’ultimo ha rifornito di droga gli altri indagati, ex detenuti o beneficiari di misure alternative. Gli spostamenti sono avvenuti - secondo l’accusa - con l’auto di servizio, che aveva fatto registrare un consumo anomalo di carburante. Proprio da queste verifiche condotte dalla polizia locale aveva preso il via l’indagine culminata con le misure cautelari e durante la quale sono stati sequestrati un chilo e 700 grammi di hashish e 800 grammi di cocaina. Cento grammi di hashish sono stati sequestrati in un bar di Ponte San Giovanni, alla periferia di Perugia, gestito da uno degli indagati.