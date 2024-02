Strage di Bologna, Bellini dal carcere: “Voglio fare dichiarazioni spontanee”

La prossima udienza del processo in Corte d’Assise d’Appello vedrà la presenza in aula di Paolo Bellini che oggi, collegato all’Aula da remoto dal carcere di Spoleto, come nella scorsa udienza, ha annunciato di voler «fare delle dichiarazioni spontanee». Intanto la Corte d’Appello ha chiesto al Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) che l’ex di Avanguardia nazionale venga assegnato a un carcere vicino a Bologna, altrimenti verrà trasferito in Aula da Spoleto.