Una coppia di anziani è morta in una esplosione, seguita da un incendio, a Torre del Greco, nel Napoletano. L’intervento dei vigili del fuoco all’alba in via Pisani. L’abitazione è stata interessata dal crollo di una parete. All’interno, trovati i corpi privi di vita di due anziani. Tra le cause dell’esplosione, non si esclude la fuga di gas. Sul posto anche la polizia.