Morto il giornalista Daniele Pugliese: "Ha scelto il suicidio assistito"

E’ morto a 67 anni Daniele Pugliese, giornalista e scrittore. A darne notizia i familiari e gli amici più stretti, spiegando che «Daniele ha posto fine alle sue sofferenze. Ieri 7 febbraio, in Svizzera, sotto assistenza medica, ha compiuto la scelta consapevole di terminare la propria esistenza. Proprio lui che si era sempre battuto per il rispetto della decisioni personali, per il testamento biologico, l'eutanasia». Nato a Torino ma fiorentino d’adozione, Daniele, ricordano, "in gioventù è stato attivo nel movimento studentesco".

Ha lavorato per 25 anni a l’Unità uscendone, quando il giornale venne chiuso, con la qualifica di vicedirettore. Fondatore dell’agenzia di informazione della Regione Toscana, ToscanaNotizie, è stato anche l’artefice dell’associazione culturale e casa editrice Tessere. Ha dato vita anche all’associazione "Sotto la Mole", per conservare la memoria della stampa comunista. Ha scritto numerosi libri, da una storia del Pci a uno dedicato alla nascita del movimento cooperativo, fino alla storia del sigaro toscano.