Semina il panico sparando contro i carabinieri nel Napoletano. Arrestato un 29enne

I carabinieri ad Acerra, nel Napoletano, hanno arrestato per tentato omicidio aggravato Luigi Tufano, 29 anni, già noto alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma sono intervenuti in via Grazia Deledda, nei pressi di una scuola, dopo diverse segnalazioni sulla presenza in zona di un uomo armato e visibilmente agitato. Quando sono arrivati, dell’uomo non c'era traccia. Dopo qualche istante però, il 29enne ha fatto capolino da un vicolo, ha puntato una pistola contro di loro e ha esploso 4 colpi. Mancati dai proiettili, i carabinieri lo hanno inseguito a piedi. L’uomo ha esploso altri tre colpi durante la fuga, ancora puntando ai militari dell’Arma che lo tallonavano. E poco prima di essere bloccato, ha lanciato via la pistola, che è stata trovata sul marciapiede. Addosso portava una pistola a salve. Dopo una viva resistenza, Tufano è finito in manette. Sarà portato in carcere.