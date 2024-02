Tortura in carcere, il video choc del pestaggio. Il legale della vittima: "Immagini inaccettabili"

Il video del 3 aprile 2023 nel carcere di Reggio Emilia è uno schiaffo a chi lo guarda e apre una serie di domande. Mentre si discute del trattamento riservato a Ilaria Salis in Ungheria, non si capisce perché per scortare un detenuto in un corridoio di un istituto penitenziario italiano, per quanto in agitazione, sia stato necessario incappucciarlo con una federa stretta al collo, tenuta tirata a lungo per un lembo.

Oppure perché, mentre era in terra, andava colpito al volto, sempre coperto, poi calpestato con gli scarponi di ordinanza. Trattenuto per le gambe, un braccio torto dietro la schiena. Denudato dalla cintola in giù, quindi sollevato di peso, afferrato anche per il nodo della federa.

Infine portato in cella e ancora una volta colpito. Poi lasciato lì, per oltre un’ora, mezzo nudo, malgrado si stesse ferendo con dei cocci e il sangue stesse via via inondando la stanza. Il filmato, visionato dall’ANSA, ricostruisce dieci minuti di pestaggio: sette nel corridoio dove gli agenti di polizia penitenziaria si sono avventati e accaniti sul quarantenne tunisino; altri tre per trasportarlo nella camera di detenzione.