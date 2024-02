Ubriaco travolse e uccise 15enne, il giudice nega il patteggiamento. La madre del ragazzo: "Primo passo giusto"

«Quello di oggi è stato un primo passo verso la giustizia», ha detto in lacrime Emilia, madre della vittima, dopo la decisione del giudice Luca Milani. Al Palazzo di giustizia milanese a fianco a lei c'erano anche il padre di Valentino e amici e compagni del 15enne, che indossavano magliette con impresse immagini del suo volto. Il legale della famiglia, l’avvocato Carlo Fontana, anche stamani in aula, assieme ad Andrea Lobascio, che assiste i familiari dell’amica e coetanea, che rimase gravemente ferita ed è riuscita a tornare a scuola almeno per poche ore al giorno, si è opposto all’istanza di patteggiamento per il 33enne cittadino romeno, che aveva avuto l’ok del pm Mauro Clerici. «Prima di tutto per violazione di legge», ha precisato il difensore, dato che l’accordo tra accusa e difesa prevedeva l’equivalenza tra attenuanti e aggravanti contestate.

Voleva patteggiare 4 anni per omicidio stradale, ma il gup ha ritenuto che quella pena fosse "eccessivamente esigua" rispetto «alla gravità dei fatti e alla personalità del colpevole». Così ora dovrà affrontare un processo Bogdan Pasca, in carcere dallo scorso luglio per aver travolto, ubriaco e senza patente valida, a bordo di un furgone una bici con due quindicenni, uno dei quali, Valentino Colia, morì, a Garbagnate Milanese.

Quel 17 luglio Pasca andava a circa 80 km/h, in una strada con limite di 50, quando investì i due ragazzi che stavano attraversando in bici sulle strisce. Dietro di loro c'erano altri due amici su una bicicletta, che si salvarono. La richiesta di patteggiamento è risultata «alquanto generica», ha scritto il giudice, perché, in sostanza, non riportava il calcolo fatto sulla pena con la riduzione delle attenuanti. E, ad ogni modo, quei quattro anni indicati non erano proporzionati "alla gravità dei fatti e alla personalità del colpevole». In aula, prima del provvedimento, l’imputato ha rilasciato poche dichiarazioni per cercare di chiedere scusa alla famiglia del quindicenne e a quella dell’amica.

«Aggravanti, però, infinite - ha affermato il legale - non solo la guida in stato d’ebbrezza e la guida senza patente, ma anche il fatto che lui fosse in affidamento ai servizi sociali e che fino ad oggi non c'è stato alcun risarcimento per la famiglia e poi ancora l’eccesso di velocità e le sue plurime recidive alla guida». E ancora: «Era stato anche denunciato dal datore di lavoro perché quel giorno si era appropriato del mezzo della ditta, lo stesso che guidava quella sera».

«È stata dura incontrare l'imputato, non è stato facile - ha spiegato ancora la madre di Valentino -. Sono una mamma con tanto dolore e che non ha più un figlio. Lui non può essere perdonato, non posso perdonarlo, non c'è uno sconto di pena in un caso del genere e noi andiamo avanti». Per il padre la decisione di oggi è stata «una cosa giusta, un passo verso la giustizia. Lui ha dato delle scuse sì, niente di che, ma la giustizia fa il suo corso giusto e speriamo lo faccia ancora».

Adesso il 33enne, difeso dal legale Daniela Silvestre, potrà essere giudicato da un altro gup con rito abbreviato. Lo scorso luglio, sempre a Milano era stato condannato a 8 anni in abbreviato, per omicidio stradale con l’aggravante della fuga, il 20enne Nour Amdouni per aver travolto e ucciso un bambino di 11 anni, Mohanad 'Momò Moubarak, che era in sella alla sua bici, poco lontano dal ristorante del padre, nell’agosto del 2022.