Estorce soldi a una donna per non divulgare sue foto osé: arrestata 58enne

Con l’accusa di estorsione continuata aggravata, i carabinieri della tenenza di Cava dei Tirreni (Salerno) hanno arrestato una donna di 58 anni in flagranza di reato. Avrebbe estorto denaro a un’altra donna minacciando di divulgare video e foto che la ritraevano in atteggiamenti intimi. Secondo quanto reso noto, l’indagata aveva già sottratto alcune migliaia di auro con la minaccia di diffondere le immagini finchè la vittima non si è rivolta all’Arma. I militari sono intervenuti in occasione dell’ennesima consegna di soldi. La cinquantottenne è stata posta agli arresti domiciliari.